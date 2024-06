Rouen. Les food trucks se font attendre mais doivent bien revenir sur les quais

Ils font en général le plein aux beaux jours. L'offre de restauration proposée sur les quais rive gauche attire mais tarde à se mettre en place cette année, alors qu'elle a commencé au 12 mai en 2023. La Métropole Rouen Normandie (MRN) vient de relancer son appel à projets pour le retour de cette offre de type "food truck". Deux espaces seront mis à disposition : au niveau du point Boieldieu et au niveau du pont Jeanne-d'Arc. La Métropole précise que les candidats doivent proposer "des produits alimentaires salés et/ou sucrés adaptés à l'activité type snacking/finger food et des boissons chaudes et/ou froides".

Circuit court et bio recommandés

Par ailleurs, la MRN précise qu'elle sera attentive dans les candidatures à l'utilisation des circuits courts ou à l'approvisionnement en partenariat avec des commerçants de Rouen, à la fabrication maison et l'emploi des produits bio, frais, locaux et de saison et à l'originalité du concept. Les candidats ont jusqu'au 24 juin pour se manifester. L'exploitation des food trucks est prévue du 8 juillet au 29 septembre.