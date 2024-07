Football. Jeune, Kylian Mbappé aurait dû signer au SM Caen : "Un lien humain fort s'est créé avec sa famille"

C'est une histoire qui pourrait être tirée d'un roman. Kylian Mbappé et son clan sont sur le point de racheter près de 80% des parts du Stade Malherbe Caen, en Ligue 2. Il y a quelques années, ce même joueur, mineur, était sur le point de s'engager avec les Malherbistes, et a remporté un tournoi à Nantes, sur la pelouse de la Beaujoire, en portant le maillot rouge et bleu.

Concurrence internationale

Laurent Glaize, alors responsable du recrutement du centre de formation en 2010, se souvient "d'un phénomène". Alerté de l'existence de ce joueur en région parisienne, il va le voir jouer, et confirme, il faut le faire venir à Caen. Il entre alors en contact avec Wilfrid, le papa de Kylian. "Au début, il a souri. Son fils était suivi par le Real Madrid, Chelsea, Paris, Rennes, Monaco… Alors Caen en Ligue 2… Mais la famille nous a quand même écoutés."

Le discours trouve preneur, et le jeune Kylian Mbappé vient même à Caen, découvrir les installations, et enfiler le maillot du club pour jouer. "Un lien fort humain fort s'est créé avec la famille." Trois ans s'écoulent, et en 2013, la famille Mbappé prend sa décision : le fils prodige jouera en Normandie. "Wilfrid m'appelle et me dit que c'est OK, on fait ensemble un protocole d'accord. Le père et la mère, Fayza Lamari, vont louer un appartement à Caen pour venir les week-ends."

Sauf que rien ne se passe comme prévu. "La direction du club m'informe qu'on ne peut plus le faire, pour des raisons financières. Comme le SM Caen n'est pas remonté en Ligue 1, ce n'est plus possible. On parle d'un jeune de 14 ans, la priorité était de conserver des salariés", regrette Laurent Glaize.

Laurent Glaize est l'ancien responsable du recrutement du Stade Malherbe Caen. Il a failli faire venir Kylian Mbappé, avant qu'il ne s'envole pour Monaco.

Ils en gardent un bon souvenir

Des années plus tard, le clan Mbappé décide d'investir à Caen. Le travail de séduction mené pendant trois ans par le recruteur a-t-il encore un impact des années plus tard ? "Il faut leur demander !", s'affranchit le désormais directeur commercial de Form'Eol, organisme de formation, et vice-président du SU Dives Cabourg, en N3. "Ils ont connu Caen à l'époque, ont apprécié la ville et la région. En tant que recruteur, j'étais un peu commercial, donc j'ai vanté le club, ses infrastructures, qui ont d'ailleurs bien évolué depuis. Ils ne mettent pas de moyens sans certitudes."

Avec une pointe d'humour, Laurent Glaize se réjouit de la venue de Kylian Mbappé à Caen. "Pierre-Antoine Capton (N.D.L.R le président du conseil de surveillance) a réussi là où j'ai échoué : faire venir Mbappé ! Le club et la région peuvent être fiers et honorés. Avec la famille Mbappé, il y aura une dimension humaine, c'est sûr."