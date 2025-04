SM Caen. Le MNK fustige la direction et appelle les supporters à s'abonner l'année prochaine

Il aura fallu plus de 24h au Malherbe Normandy Kop pour digérer la nouvelle. Si l'issue de la saison du SM Caen ne faisait plus beaucoup de doutes depuis plusieurs semaines, le déroulé de la rencontre face à Martigues vendredi 18 avril, et la défaite 3-0, n'est pas du tout passée. Au terme de cette rencontre face au 17e, Malherbe a officiellement validé sa relégation en National, une première depuis plus de 40 ans. Le principal groupe de supporters du club réagit ce dimanche 20 avril.

Que ceux qui partent ne jouent plus

"Les amoureux de Malherbe sont tristes et en colère", disent-ils. Face à des joueurs jugés indignes de porter la tunique caennaise, ils espèrent ne revoir sous les couleurs Rouge et Bleu que des joueurs qui seront présents l'an prochain, alors qu'il reste encore trois rencontres de Ligue 2 à disputer. "S'il est impossible pour l'entraîneur de trouver onze joueurs respectables, nous l'appelons à puiser dans nos talentueuses équipes de jeunes."

Critiques envers la direction

Le président Ziad Hammoud, qui n'a pas encore pris la parole depuis presque 48h, en prend pour son grade. Le MNK met en exergue "son incompétence", "son manque d'humilité, ses mensonges, son absence et ses nombreuses erreurs." Parmi elles, celle de se séparer de Nicolas Seube. Les supporters appellent à son départ. Les "choix calamiteux" de Reda Hammache, directeur sportif arrivé il y a quelques semaines, sont eux aussi pointés du doigt.

Un soutien sans faille

Sans citer l'actionnaire majoritaire Kylian Mbappé, les membres du Malherbe Normandy Kop terminent par un sentiment de fierté. Celui d'avoir montré, tout au long de la saison, un "amour irrationnel" pour le Stade Malherbe Caen, en assistant à chacune "des purges promises."

En espérant que ce passage en National ne soit qu'un bref chapitre de l'histoire malherbiste, le MNK appelle d'ores et déjà les supporters à s'abonner "massivement" au stade l'an prochain, "pour écrire une nouvelle page du club, avec ses passionnés et sans ses fossoyeurs. Si Malherbe se relève, ce ne sera qu'avec des gens qui l'aiment et son public au grand complet."