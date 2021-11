Salon forme et bien-être à Caen

Retrouvez votre vitalité avec des professionnels de la Thalassothérapie, prenez soin de votre peau et de votre corps à l'aide de cosmétiques bio et des huiles essentielles, évacuez votre stress et soignez-vous différemment en découvrant des techniques de relaxation et des médecines douces.

Au programme :

-Des conférences animées par les exposants tous les jours

-Des ateliers de pratiques corporelles pour s'initier

-Des ateliers culinaires

Ouvert de 10h à 19h, l'entrée est à 4€.

Ecoutez, Camille Trocmet, responsable du salon.