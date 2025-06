Salon. Le Caen Tattoo Show revient avec un week-end 100% tatouages et pop culture

Que vous soyez déjà tatoué ou simplement curieux, vous pourrez rencontrer plus de 200 artistes tatoueurs, venus de Normandie, de France et des quatre coins du monde lors de cette 3e édition du Caen Tattoo Show les 7 et 8 juin au Parc des Expositions de Caen.

Tous les styles seront représentés : du réalisme au old school, en passant par le blackwork, le dotwork ou encore les tatouages japonais. Et bonne nouvelle : il est possible de se faire tatouer sur place !

Ambiance geek et festive

En plus des tatouages, le Caen Tattoo Show proposera des concerts, des spectacles de magie, des stands dédiés à la culture japonaise, et même des concours de tatouages.

Et l'événement accueillera un invité spécial : Joshua Herdman, connu pour son rôle de Gregory Goyle dans la saga Harry Potter. Une occasion rare de le rencontrer en vrai et de lui poser vos questions.

Mario Cocorocchio, l'organisateur, nous détaille le programme de l'événement :