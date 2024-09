Place du commerce. Du mouvement à Caen et Mondevillage

Encore du mouvement cette semaine, dans cette rubrique Place du commerce qui met le cap principalement sur Caen mais aussi sur Mondeville.

Tout débute par une pointe de décoration et d'ameublement avec le magasin Alinéa qui vient d'ouvrir ses portes à Mondevillage, en lieu et place de Zôdio. L'enseigne nationale qui revendique fièrement le savoir-faire français souhaiterait augmenter sa production à 70% made in Union européenne, contre 60% actuellement, nous confie Johanna Davenne, la responsable du magasin.

Pourquoi ne pas se détendre avec

une petite planche de tapas ?

En centre-ville, les Déserteurs ont cédé leur place au nouveau bar Le Multiverre, qui propose à la fois des bières de référence classique et des cocktails originaux, mais aussi des planches de tapas grâce à leur cuisine ouverte.

Enfin, pourquoi ne pas se rendre au salon les P*tites crapules afin de prendre un rendez-vous tatouage ? Pour les intéressés, l'équipe dédie une partie de son activité à l'événementiel et à la mise en valeur d'artistes rap ou électro caennais.