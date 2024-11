Place du commerce à Caen. Fromagerie, bar et immobilier

Après une petite pause, la Place du Commerce fait son retour, pour vous présenter chaque semaine trois nouvelles ouvertures dans l'agglomération.

Envie de déguster de bons produits du terroir ? La fromagerie Ça Roule est là pour vous, au 13 Grande Rue à Ouistreham. "Nous vendons aussi des planches apéro dînatoire. D'ici septembre/octobre, nous allons proposer des dégustations avec nos accords", salive Sandrine Pataut, co-gérante de l'établissement.

Deux enseignes à Caen

Neuf diagnostics immobiliers sont obligatoires, et Ritmo-Diag les propose tous. Thomas Louise et Antonin Sbetta ont investi des locaux à Caen afin de poursuivre leur développement. Petit plus, ils proposent des audits énergétiques. "Nous réalisons un DPE et ensuite nous faisons nos préconisations, en donnant des tarifs", explique Thomas Louise.

Enfin, à Caen, Barbichette est un nouveau bar "de copains" rue Arcisse-de-Caumont. "On a tout refait du sol au plafond avec plein de surprises", explique Julien Duval. L'occasion idéale de passer un bon moment "dans un endroit sympa".