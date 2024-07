Place du commerce. Gourmandises et mode dans le centre-ville de Caen

Boulangerie de 800m2, La Mie Paulette est désormais dans les mains d'Aurélie et Guillaume Quellier. Le couple a déjà une boulangerie à Hérouville-Saint-Clair depuis douze ans. "On veut garder l'ambiance chaleureuse et conviviale du lieu", précise la gérante. Le nom et la déco sont conservés. Deux salariés temps plein et des étudiants pour un job à l'année sont par ailleurs recherchés.

Boulangerie, bar à bières, mode

Pour ceux qui préfèrent l'apéro, retenez le nom "Le Bon Prétexte". Ce bar à bières imaginé par Morgan Gicquel et Amélie Fourré vient remplacer La Brasserie caennaise rue du Havre. Ici, ne sont proposés que des bières locales et des spiritueux. "Des brasseurs viendront aussi présenter leurs bières", résume le couple. Pour finir en beauté, direction l'hyper-centre. Installée à Bayeux depuis 2020 dans un local de 15m2, la marque de vêtements La Porce-laine ouvre une deuxième boutique trois fois plus grande à Caen, place Malherbe. "Réveiller la part de cochon qui sommeille en nous", voilà l'objectif, précise Alexandre Langlois associé à son frère Antoine et à Hugo Deshayes.