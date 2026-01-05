Le Havre. Le réseau de bus LiA perturbé par la neige, des lignes interrompues

La neige qui tombe sur la Normandie depuis la nuit perturbe la circulation, lundi 5 janvier. Le réseau de cars Nomad est suspendu, en ce jour de rentrée scolaire. C'est aussi le cas pour une partie du réseau de transport urbain LiA, sur la communauté urbaine du Havre.

Les bus presque tous suspendus

Peu avant 9h, seuls les lignes de tramway (A et B), le C2 et le funiculaire fonctionnent.

Les lignes C1, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 25 sont interrompues pour des raisons de sécurité.

Ces informations seront régulièrement mises à jour sur le site du réseau LiA, dans la rubrique "infos trafic".

A noter que sur Caux Seine Agglo, le réseau Rézo'Bus est lui aussi suspendu, au moins pour la matinée.