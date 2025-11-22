En ce moment Nice to Meet You Imagine Dragons
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[En images] Caen. Quand la bibliothèque devient atelier : bienvenue au fablab universitaire

Education. En janvier, les étudiants du campus 2, et le personnel universitaire de Caen, auront accès à un fablab au sein même de la bibliothèque universitaire Rosalind-Franklin.

Publié le 22/11/2025 à 18h00 - Par Lilian Fermin
[En images] Caen. Quand la bibliothèque devient atelier : bienvenue au fablab universitaire
Les étudiants trouveront de quoi travailler le bois par exemple, avec cette découpeuse laser. En une minute à peine, elle est capable de graver sur le matériel le modèle demandé depuis l'ordinateur.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce serait, a priori, la première fois qu'un fablab s'installe dans une bibliothèque universitaire (BU), géré par l'équipe de l'établissement. En janvier, l'espace situé dans la BU Rosalind-Franklin de Caen, sur le campus 2, sera accessible à tous. "Un fablab, c'est une salle où l'on retrouve des machines qui permettent de fabriquer des choses soi-même", explique Julien Legalle, responsable adjoint du site.

Un espace de création et de formation

Ici se trouvent deux imprimantes 3D, une brodeuse numérique, une découpe vinyle, une presse à chaud, du matériel de bricolage, une découpeuse laser ou encore de l'équipement électronique. Soit un investissement d'un peu plus de 100 000€. "On a encore besoin de se former, nous sommes en phase de test. A partir de janvier, le fablab sera ouvert sur réservation à des créneaux définis." L'usage sera gratuit pour les étudiants et le personnel de l'université, payant pour les autres.

Voilà le résultat offert par la découpeuse laser. Cette machine permet de répondre à certains enseignements. Les étudiants peuvent aller jusqu'à la conception dans la conduction de leur projet.Voilà le résultat offert par la découpeuse laser. Cette machine permet de répondre à certains enseignements. Les étudiants peuvent aller jusqu'à la conception dans la conduction de leur projet.

Exemple d'un projet encore plus concret réalisé par des élèves de l'école d'ingénieurs Esix, dans le cadre de l'événement Enquête de sciences. Place aux étudiants pour laisser leur créativité parler avec tous ces outils.Exemple d'un projet encore plus concret réalisé par des élèves de l'école d'ingénieurs Esix, dans le cadre de l'événement Enquête de sciences. Place aux étudiants pour laisser leur créativité parler avec tous ces outils.

De l'équipement de bricolage est mis à disposition, pour rendre accessibles des outils parfois onéreux. Des ateliers seront mis en place pour aider à réparer des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus.De l'équipement de bricolage est mis à disposition, pour rendre accessibles des outils parfois onéreux. Des ateliers seront mis en place pour aider à réparer des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus.

Grâce aux équipements, certains étudiants trouveront un moyen de réaliser physiquement un projet en lien avec leur formation. "Dans certains parcours, on s'arrêtait au dessin. Là, on peut réaliser la conception, ça répond à un besoin." Enfin, plusieurs machines possèdent un aspect utile pour la communication événementielle, permettant de floquer des vêtements, créer des badges ou autres goodies. 

La création de goodies devient un jeu d'enfant ! Plusieurs outils seront très utiles aux Bureaux des étudiants ou associations d'étudiants pour se procurer du matériel servant à la communication et rendre visibles leurs événements.La création de goodies devient un jeu d'enfant ! Plusieurs outils seront très utiles aux Bureaux des étudiants ou associations d'étudiants pour se procurer du matériel servant à la communication et rendre visibles leurs événements.

D'autres exemples de créations de la part des élèves de l'Esix.D'autres exemples de créations de la part des élèves de l'Esix.

Pour le moment, Julien Legalle a réalisé des portants pour des casques antibruit, et aimerait créer un pot à stylos, plutôt que d'en acheter !Pour le moment, Julien Legalle a réalisé des portants pour des casques antibruit, et aimerait créer un pot à stylos, plutôt que d'en acheter !

Galerie photos
Voilà le résultat offert par la découpeuse laser. Cette machine permet de répondre à certains enseignements. Les étudiants peuvent aller jusqu'à la conception dans la conduction de leur projet. Exemple d'un projet encore plus concret réalisé par des élèves de l'école d'ingénieurs Esix, dans le cadre de l'événement Enquête de sciences. Place aux étudiants pour laisser leur créativité parler avec tous ces outils. De l'équipement de bricolage est mis à disposition, pour rendre accessibles des outils parfois onéreux. Des ateliers seront mis en place pour aider à réparer des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus. La création de goodies devient un jeu d'enfant ! Plusieurs outils seront très utiles aux Bureaux des étudiants ou associations d'étudiants pour se procurer du matériel servant à la communication et rendre visibles leurs événements. D'autres exemples de créations de la part des élèves de l'Esix. Pour le moment, Julien Legalle a réalisé des portants pour des casques antibruit, et aimerait créer un pot à stylos, plutôt que d'en acheter !

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[En images] Caen. Quand la bibliothèque devient atelier : bienvenue au fablab universitaire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple