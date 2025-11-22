[En images] Caen. Quand la bibliothèque devient atelier : bienvenue au fablab universitaire

Ce serait, a priori, la première fois qu'un fablab s'installe dans une bibliothèque universitaire (BU), géré par l'équipe de l'établissement. En janvier, l'espace situé dans la BU Rosalind-Franklin de Caen, sur le campus 2, sera accessible à tous. "Un fablab, c'est une salle où l'on retrouve des machines qui permettent de fabriquer des choses soi-même", explique Julien Legalle, responsable adjoint du site.

Un espace de création et de formation

Ici se trouvent deux imprimantes 3D, une brodeuse numérique, une découpe vinyle, une presse à chaud, du matériel de bricolage, une découpeuse laser ou encore de l'équipement électronique. Soit un investissement d'un peu plus de 100 000€. "On a encore besoin de se former, nous sommes en phase de test. A partir de janvier, le fablab sera ouvert sur réservation à des créneaux définis." L'usage sera gratuit pour les étudiants et le personnel de l'université, payant pour les autres.

Voilà le résultat offert par la découpeuse laser. Cette machine permet de répondre à certains enseignements. Les étudiants peuvent aller jusqu'à la conception dans la conduction de leur projet.

Exemple d'un projet encore plus concret réalisé par des élèves de l'école d'ingénieurs Esix, dans le cadre de l'événement Enquête de sciences. Place aux étudiants pour laisser leur créativité parler avec tous ces outils.

De l'équipement de bricolage est mis à disposition, pour rendre accessibles des outils parfois onéreux. Des ateliers seront mis en place pour aider à réparer des objets du quotidien qui ne fonctionnent plus.

Grâce aux équipements, certains étudiants trouveront un moyen de réaliser physiquement un projet en lien avec leur formation. "Dans certains parcours, on s'arrêtait au dessin. Là, on peut réaliser la conception, ça répond à un besoin." Enfin, plusieurs machines possèdent un aspect utile pour la communication événementielle, permettant de floquer des vêtements, créer des badges ou autres goodies.

La création de goodies devient un jeu d'enfant ! Plusieurs outils seront très utiles aux Bureaux des étudiants ou associations d'étudiants pour se procurer du matériel servant à la communication et rendre visibles leurs événements.

D'autres exemples de créations de la part des élèves de l'Esix.

Pour le moment, Julien Legalle a réalisé des portants pour des casques antibruit, et aimerait créer un pot à stylos, plutôt que d'en acheter !