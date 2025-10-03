Rouen. Le festival Les Chemins de Travers change de lieu en raison d'une alerte vent violent

L'événement prévu sur le quai Cavelier de la Salle change de lieu en raison d'une alerte pour vent violent et orage émis par Météo France pour la journée de samedi 4 octobre en Seine-Maritime et sur toute la moitié nord de l'Hexagone. Le festival prend ses quartiers à la MJC Rouen Rive Gauche, place de Hanovre et au bar associatif la Base de Rouen situé au 5 rue Geuffroy. Les organisateurs doivent communiquer prochainement le nouveau programme sur leurs réseaux sociaux.

Comme son nom le suggère, le festival propose de faire un pas de côté, de prendre un raccourci comme un véritable chemin de traverse dans "notre monde qui va tout droit, presque comme une autoroute", illustre Clément Brescinani, coordinateur de l'association des Vagabonds de l'énergie qui organise l'événement. Au programme de cette 4e édition, des concerts, des spectacles, des ateliers mais aussi des récits de voyage, l'un des temps forts du festival.

Ateliers et récits de voyage

au cœur des temps forts

"Les Vagabonds de l'énergie est une association qui s'est créée d'abord autour de projets de voyages engagés, confirme Clement Bresciani. On aime bien montrer que l'on peut voyager différemment, on parle de voyages bas carbone souvent à vélo, en transports en commun ou en voilier, etc." En tout, 12 récits de voyage seront ainsi contés, de petits périples locaux comme celui de l'association Vivre en transition qui a fait un "tour des possibles" à vélo en Normandie jusqu'à celui de Julia Bourdet aux Etats-Unis qui a raconté en dessin sa rencontre avec les Américains sous l'ère de Donald Trump. "On veut montrer aussi que le voyage ce n'est pas forcément que du tourisme, on peut partir avec un projet pour apprendre, pour partager, pour aider."

L'autre temps fort du festival, ce sont les ateliers déclinés en village Low Tech - littéralement basses technologies - pour découvrir notamment la cuisine solaire, en village des arts pour la construction collective d'une marionnette géante ou encore en village des moissons pour découvrir tout le chemin "de la graine au pain". D'ailleurs, toute la restauration sera gérée sur place par les organisateurs, en plus du bar présent sur le site.

Des spectacles pour la famille et les enfants vont agrémenter les deux journées en parallèle des ateliers et des récits de voyage. Le festival propose également une plus grosse soirée de concerts samedi 4 octobre de 19h à 1h du matin. Les organisateurs attendent entre 2 000 et 4 000 visiteurs.

Pratique. Les Chemins de Travers, 4 et 5 octobre. Entrée à prix libre le samedi jusqu'à 19h et le dimanche.