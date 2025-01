Seine-Maritime. Divers établissements publics de Rouen victimes d'alertes à la bombe comme au Havre

Faits Divers. Mercredi 29 janvier en fin d'après-midi, l'hôtel de ville de Rouen et cinq lycées de la métropole rouennaise ont été victimes d'alerte à la bombe. Des appels malveillants avaient visé, un peu plus tôt, l'hôtel de ville du Havre et un lycée havrais.