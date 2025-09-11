Rouen. L'hôtel de ville, la Halle aux toiles et leur mobilier Old bientôt mieux protégés aux Monuments historiques

Le dossier est en bonne voie. L'hôtel de ville de Rouen, ainsi que la Halle aux toiles, doivent prochainement faire l'objet d'un classement aux Monuments historiques, avec une partie du mobilier et des décors, notamment ceux de Maxime Old, architecte d'intérieur, qui fait l'objet d'une exposition au musée des Beaux-Arts.

"Nous n'attendons plus que le retour du ministère de la Culture", glisse Christine de Cintré, conseillère municipale déléguée à la Ville de Rouen en charge du patrimoine et du matrimoine, laissant entendre que le dossier est en bonne voie. Ne manque plus que la publication du décret pour officialiser cette protection.

La Ville a fait voter une délibération en ce sens au mois d'avril 2025, en conseil municipal.

Une protection pour assurer la conservation

Pour ce qui est de la Halle aux toiles, seuls le mur Nord et la fierté Saint-Romain sont déjà classés au titre des Monuments historiques. Il est proposé de protéger l'immeuble dans son intégralité, avec également ses décors et son mobilier, commandés dans les années 1960. Sont notamment concernés des appliques, lustres, guéridons, banquettes, fauteuils, tables basses de Maxime Old mais aussi des œuvres peintes de Georges Mirianon, des panneaux de Robert Savary ou des panneaux abstraits de Roger Tolmer.

Pour l'hôtel de ville, seuls la façade et le pan de toiture qui donne sur les jardins sont inscrits au titre des Monuments historiques. Il est là aussi proposé de protéger l'ensemble de l'édifice. Une demande de classement, le plus haut niveau de protection, concerne la salle du conseil municipal et ses aménagements, signés aussi Maxime Old. D'autres éléments mobiliers et de décor, y compris d'époques plus anciennes, devraient être protégés.

Cette protection, qu'il s'agisse d'une inscription ou d'un classement, permet d'assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur d'un immeuble ou d'un objet mobilier. Pour la Halle aux toiles et l'hôtel de ville, la protection de l'ensemble, avec les objets mobiliers, permet d'assurer qu'ils resteront liés à ces bâtiments.