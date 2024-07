JO 2024. La Nouvelle-Zélande se prépare au concours complet au Haras du pin

La compétition de concours complet débute samedi 27 juillet au Château de Versailles, au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Quoi de mieux donc, pour une délégation qui aspire à décrocher des médailles, que de se préparer au Versailles du cheval, le Haras du pin ?

C'est le lieu qu'a choisi l'équipe d'équitation de Nouvelle-Zélande pour son dernier stage avant l'échéance. Les quatre athlètes s'entraînent depuis jeudi 18 juillet à huis clos sur le Pôle international de sports équestres (PISE). "C'est une chance d'être ici. C'est une infrastructure exceptionnelle. C'est l'endroit idéal avant le début des Jeux olympiques", souligne Tim Price, 9e athlète mondial au concours complet qui va participer à ses troisièmes Jeux.

Inauguré il y a tout juste 1 an

Le "Kiwi" était venu découvrir le site il y a plus d'un an, avant l'inauguration du PISE en juillet 2023. Six compétitions internationales plus tard, le Haras du pin accueille donc une délégation olympique. "C'est un élément de fierté pour l'Orne et je pense une belle réussite", sourit Christophe de Balorre, président du Conseil départemental et du Haras du pin.

Ce dernier espère que le passage dans l'Orne des Néo-zélandais leur apportera du succès aux JO. La délégation vise "au moins" deux médailles. "La concurrence est très forte, donc on aimerait gagner une médaille si ce n'est deux. On a les cavaliers pour gagner en individuel", juge Sam Griffiths, l'entraîneur principal.

De gauche à droite : Jonelle Price, Tim Price et Clarke Johnstone sont les athlètes titulaires de l'équipe de concours complet de Nouvelle-Zélande.

La délégation de Nouvelle-Zélande reste dans l'Orne jusqu'au mercredi 24 juillet avant de partir pour Paris. La première épreuve de dressage se déroule samedi 27 juillet. Le concours complet se poursuit le lendemain par le cross puis le lundi suivant par le saut d'obstacles.