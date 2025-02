Haras du Pin. Le grand complet s'arrête : un nouveau concours mondial attendu en 2026

"Le grand complet, c'est fini", a annoncé sur ses réseaux sociaux l'association Ustica, organisatrice depuis 25 ans du concours équestre et depuis 2010 au haras du Pin. Le rendez-vous international était déjà absent du calendrier du haras en 2024 à cause de relations détériorées entre l'association et les dirigeants du Pin.

Une édition internationale en 2026 ?

Indépendamment de l'association, le haras souhaite remettre en place la compétition. "Depuis 2023, on travaille pour relancer le concours complet international", lance David Jollivet, le directeur du pôle international de sports équestres (PISE) du haras. Malgré l'absence du Grand complet, le haras du Pin accueille des concours complets et "les meilleurs cavaliers français qui viennent toujours concourir sur le site" pour le Grand national qui se tiendra en août. "On est toujours dans la course pour être l'organisateur de grandes manifestations, insiste-t-il. Certes, on n'a pas pu faire d'international cette année, mais on le fera l'année prochaine. On a déjà fait nos demandes pour 2026, maintenant il va y avoir un arbitrage au niveau du calendrier de la fédération internationale."

Le calendrier sportif 2025 du haras du Pin reste très chargé avec plus de 100 jours de compétition, notamment le concours de saut d'obstacles international sur deux week-ends en juin et le concours d'attelage international 3 étoiles en juillet.