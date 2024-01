Orne. C'était la principale épreuve équestre en France : le "Grand Complet" au Haras du Pin, c'est fini

Le communiqué diffusé mercredi matin 10 janvier provoque une déflagration dans le monde du cheval. Le Grand Complet n'est plus au calendrier du Haras du Pin. Cette compétition équestre organisée depuis 25 ans par l'association Ustica est la principale en France concernant dressage, cross et saut d'obstacles.

Des relations détériorées

Elle est née à Martinvast dans la Manche, avant d'arriver au Haras du Pin en 2010. En novembre dernier, les dirigeants du Pin ont informé Ustica que le site qui jusqu'alors leur était prêté, serait désormais loué pour 60 000€ de loyer, 10 000€ de mise à disposition de matériel et de personnel, et 10 000 € pour indemniser le haras de l'impact de l'événement sur son fonctionnement touristique. Soit plus de 20 % du budget global de la compétition. "On a essayé de trouver un sponsor, mais les délais étaient très courts", souligne Valérie Moulin, présidente d'Ustica. Le lundi 18 décembre, le Haras du Pin a adressé un mail à Ustica pour lui signifier que le Grand complet n'était plus à son calendrier. Les relations entre Ustica et le Pin sont détériorées depuis l'organisation des Championnats d'Europe au Pin à l'été 2023 par l'association." Le Grand Complet est reconnu comme le seul événement à accueillir autant de visiteurs au Haras du Pin. Les retombées sportives, médiatiques et économiques semblent délibérément être ignorées par la direction et ce, depuis qu'on a préféré travailler avec un autre restaurateur local que celui installé à l'année sur le site", dénoncent les membres de l'association. On leur a alors reproché leur "manque d'approche politique". "En juin, à moins de deux mois de l'événement, des menaces d'annulation de tenue des Championnats d'Europe ont été prononcées afin que nous répondions à certaines exigences incompatibles avec un cahier des charges sportif de ce niveau", précise Ustica, qui déplore qu'une subvention votée en mars, n'ait été versée qu'en fin d'année 2023, mettant à mal sa trésorerie et le règlement des factures liées cette organisation.

Le directeur du Pin Sébastien Leroux confirme les difficultés avec Ustica. Il explique que le développement du Pôle International des sports équestres et la structuration du projet de développement du Pin appellent à davantage de rigueur qu'auparavant, avec la signature de convention avec chacun des utilisateurs du site. En conclusion (provisoire ?) à ce différend, l'association explique que "la passion ne quitte pas le cœur des membres d'Ustica. Ceux-ci vous donnent rendez-vous en 2025 pour une nouvelle édition du Grand Complet, au Pin ou ailleurs".