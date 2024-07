JO 2024. Les cavaliers du concours complet médaillés d'argent se sont entraînés dans la Manche

Est-ce l'air manchois qui leur a porté chance et courage ? L'équipe de France de concours complet en équitation a remporté, lundi 29 juillet, la médaille d'argent aux jeux olympiques de Paris 2024. Dans le cadre sublime du château de Versailles, Karim Florent Laghouag, Nicolas Touzaint et Stéphane Landois et leurs montures se sont placés derrière les Britanniques et devant les Japonais.

Les derniers préparatifs

Les Français ont peaufiné leur préparation en Normandie, et notamment dans la Manche. Fin juillet, ils ont posé leurs bagages à Saint-Martin-de-Bréhal, près de Granville, notamment pour resserrer les liens de l'équipe. "On y vient tous les ans depuis 30 ans préparer chaque événement", révèle tout de même le sélectionneur de l'équipe de France de concours complet, Thierry Touzaint, dans une vidéo de la Fédération française d'équitation. Lui est d'ailleurs né à Granville.