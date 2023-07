Orne. Une compétition inaugurale pour le nouveau site sportif du Haras national du Pin

Attelage. Après un an et demi de travaux, le Pôle international de sports équestres (PISE) du Haras national du Pin accueille, depuis mercredi 5 et jusqu'au dimanche 9 juillet, le concours d'attelage international 1 et 2 chevaux, sa première compétition dans un tout nouveau complexe.