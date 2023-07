Le Pin-au-Haras. Une préparation olympique au championnat d'Europe de Grand Complet

C'est un été exceptionnel qui s'annonce au Haras du Pin, avec le championnat d'Europe de la Fédération équestre internationale (FEI) de Concours complet d'équitation (CCE), qui sera disputé du mercredi 9 au dimanche 13 août, au Haras national. La dernière fois que cette compétition s'est déroulée sur le site ornais, c'était en 1969, il y a 54 ans.

Objectif : Paris 2024

Plus de 80 cavaliers avec leurs chevaux représenteront les meilleures nations d'Europe et s'élanceront sur le nouveau complexe sportif du Haras. Pendant cinq jours, les spectateurs découvriront le très haut niveau proposé par les compétiteurs qui tenteront d'arriver sur le podium. "Nous investissons beaucoup d'énergie dans la préparation de cet événement depuis déjà de longs mois", explique Valérie Moulin, présidente de l'association organisatrice Ustica. Au-delà de l'aspect sportif grandiose, de nombreuses animations seront organisées avec des spectacles équestres, des visites du haras, la découverte de voitures hippomobiles et bien plus encore.

À tout juste un an avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, les cavaliers se jaugeront et peaufineront leur préparation à cette compétition attendue par tous les fans d'équitation. Sans oublier que la compétition ornaise peut permettre à certains pays d'attraper leur ticket pour une place olympique pour la compétition qui sera disputée dans le parc du château de Versailles. Ce sera aussi le moment pour l'équipe de France d'équitation d'accéder au titre de champion par équipe. Un trophée qui n'a jamais encore remporté par les Bleus. Le Pin en août sera l'occasion de prendre un avant-goût des Jeux olympiques. Attention, pas de vente sur place, préréservation indispensable des places de parking et des billets d'entrée sur legrandcomplet.fr.