Caen. Neige et verglas : quatre tramways roulent toute la nuit pour éviter le givre

En semaine, le tramway de Caen est emprunté par 95 000 voyageurs en moyenne. Son bon fonctionnement est primordial pour de nombreux usagers, et ce, peu importe les conditions climatiques. Alors que de la neige et du verglas doivent recouvrir les sols ce mercredi 17 janvier, Keolis prend ses dispositions.

"Première chose, nous allons saler tous nos quais et dépôts, afin d'accéder à nos équipements", avance Laëtitia Crinon, la directrice marketing et commercial chez Keolis Caen Mobilités. Une balayeuse doit également se promener sur les rails afin d'éviter l'accumulation de verglas. "Nous allons de plus faire rouler quatre rames toute la nuit, sans voyageurs évidemment, pour éviter que le gel ne se forme sur l'alimentation électrique et le rail", poursuit la directrice.

Un dispositif déjà mis en place la semaine passée, quand un épisode neigeux a surpris les Caennais le mardi 9 janvier, ainsi que la nuit dernière, mardi 16 janvier, avec succès, puisque le tramway a à chaque fois bien fonctionné.

Quatre rames de tramway roulent toute la nuit afin que les lignes aériennes ne soient pas givrées au petit matin, à Caen.

Pour les bus

En ce qui concerne la flotte de bus, Twisto active en interne son plan neige. Pour les lignes 1 à 12, des éclaireurs partent sur l'itinéraire, afin de déterminer si certaines routes ne sont pas empruntables. "Tous les arrêts ne sont pas desservis dans un premier temps", illustre Laëtitia Crinon, alors que les premiers bus quittent le dépôt vers 5 heures du matin.

En interne, tout le monde se met alors en ordre de bataille pour communiquer au mieux les informations aux voyageurs, et mettre à jour en temps réel le site internet et l'application. D'ailleurs, ce mercredi 17 janvier, toutes les lignes complémentaires ne sont pas sorties, la plupart étant concernées par le transport scolaire, interdit par un arrêté préfectoral.