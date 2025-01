Seine-Maritime. Neige et verglas : le département basculera en vigilance orange mercredi

La Seine-Maritime passera en vigilance orange à la neige et au verglas mercredi 8 janvier, à partir de 14 heures et au moins jusqu'à minuit, indique Météo France.

"A la baisse des températures mercredi dans l'après-midi, les précipitations prennent un caractère neigeux sur la Seine-Maritime", peut-on lire dans le bulletin publié mardi 7 janvier dans l'après-midi. On attend des cumuls de neige de 5 à 10cm sur l'ensemble de cet épisode de froid, notamment sur le nord et l'est du département.

Des gelées la nuit suivante

Ces chutes de neige vont faiblir dans la soirée, laissant place à un temps froid avec des gelées dans la nuit de mercredi à jeudi, qui pourraient rendre la circulation difficile, d'autant que la neige pourrait à nouveau recouvrir la Seine-Maritime en fin de nuit et dans la matinée de jeudi, "mais en quantité plus limitée" note Météo France.

Les quatre autres départements normands sont maintenus en vigilance jaune neige et verglas.