Rouen. Entre 2 et 7 centimètres de neige attendus en Seine-Maritime et dans l'Eure

De petites chutes de neige et de pluie, venues de l'Est, du Pays de Bray, vont progressivement arriver sur l'Eure et la Seine-Maritime dans l'après-midi du dimanche 18 mars 2018.

Le principal de la perturbation est prévu pour la nuit de dimanche 18 à lundi 19 mars. En fin de nuit et début de matinée, il devrait y avoir entre 3 et 7 centimètres de neige sur le sol dans l'Eure et entre 2 et 4 centimètres en Seine-Maritime, d'après le centre Météo France de Boos. Une neige qui risque de geler rapidement.

Les deux départements sont placés en vigilance jaune neige et verglas, jusqu'à lundi matin, 6 heures.

A LIRE AUSSI.

Neige: des milliers de personnes encore bloquées sur les routes dans le Sud

Neige et froid en Normandie : la situation pour mercredi [routes et météo]

Neige et verglas : la Seine-Maritime et l'Eure passent en vigilance orange

Les premiers flocons sont arrivés en Normandie, mais où ? [photos]

Neige : la situation en Seine-Maritime et dans l'Eure