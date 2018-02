Neige et froid en Normandie : la situation pour mercredi [routes et météo]

La vague de froid qui saisit la France, mercredi 7 février 2018, n'est pas sans causer des difficultés pour les déplacements en Normandie. Le point sur la situation en début de matinée.

Mercredi 7 février 2018, l'Orne et l'Eure sont toujours placés en vigilance orange à la neige et au verglas. La vigilance reste jaune pour la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime, alors que les derniers flocons de cette vague neigeuse sont attendus pour la matinée de mercredi. Le soleil doit faire son retour dans l'après-midi avec des températures allant de 0° à Alençon, à 5° à Cherbourg et Caen, 4° au Havre et Saint-Lô et 3° à Rouen.

Accès très difficile à l'Île-de-France

Les automobilistes venant de Normandie, ne sont pas invités à emprunter les autoroutes et principaux axes qui mènent à l'Île-de-France mercredi matin. Le secteur a reçu d'importantes quantités de neige ces dernières heures. Mardi soir un pic de 739 km de bouchons a été enregistré autour de Paris vers 19h30. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits à la circulation sur l'A13 au sortir de la Normandie.

Sur les routes de Normandie, certains axes restent difficiles à emprunter. Sur la N158 entre Caen et Falaise, les saleuses étaient de sortie à 5h, surtout sur la partie comprise entre Falaise et Potigny. Du salage a aussi été programmé sur le périphérique de Caen pour limiter les risques de verglas. Sur l'A28 entre Alençon et Bernay, et sur l'A88 entre Argentan et Falaise, la circulation est délicate, tout comme sur les secteurs de Bolbec, Yvetot et Saint-Romain-de-Colbosc à cause de pluies verglaçantes.

Les axes secondaires du sud de la Manche, et dans de nombreux points dans l'Orne, sont touchés par une couche de neige qui peut atteindre 15 centimètres en fonction des vents.

Pas de transports scolaires dans l'Orne et l'est de l'Eure

Les transports scolaires ne circulent pas mercredi sur l'ensemble du département de l'Orne, au contraire de la Manche, de la Seine-Maritime et du Calvados où les bus sont en service. Dans l'Eure, ils ne circulent pas dans la partie est (Vexin Normand, Évreux Porte de Normandie, Seine Normandie Agglomération et Interco Normandie Sud Eure).

Certaines difficultés localisées poussent cependant les élus à prendre la décision de suspendre le ramassage scolaire par endroit, comme sur les communes de Torteval, Livry et Saint-Germain-d'Ectot près de Villers Bocage. Il reprendra ce midi pour cette zone.

