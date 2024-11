Normandie. Météociel annonce 10cm de neige : quelles zones seront les plus touchées ?

Les prévisions météorologiques annoncent un possible retour de la neige en Normandie. Les flocons pourraient apparaître jeudi 21 novembre dans l'après-midi, particulièrement dans les départements de l'Eure, de l'Orne, du sud-Calvados et de la Seine-Maritime. Les zones côtières seraient épargnées, tandis que les terres intérieures pourraient voir quelques centimètres de neige se poser temporairement.

Une vague de froid notable

Au-delà de la neige, la région s'apprête à affronter une première vague de froid hivernal. Les températures minimales devraient avoisiner 0°C entre mercredi 20 et vendredi 22 novembre, avec des maximales n'excédant pas 5°C. Ce refroidissement marquera un contraste saisissant avec les semaines précédentes, rappelant que l'hiver est bien là.

Des prévisions encore incertaines

Comme souvent en météorologie, les scénarios exacts restent à confirmer. Si certains modèles (notamment celui de Météociel) prévoient jusqu'à 10cm de neige dans des zones spécifiques, d'autres suggèrent des épisodes de neige fondue ou des averses passagères. Les prévisionnistes précisent que des ajustements seront possibles à moins de 48 heures des événements. Les départements les plus touchés seraient l'Orne et Eure, comme le montrent les cartes prévisionnelles de Météo France. Selon les prévisions de Météociel, Rouen pourrait être recouverte de près de neuf centimètres de neige d'ici la fin de la semaine. La zone au nord de la ville pourrait voir jusqu'à 11 centimètres de précipitations neigeuses. Dans l'Eure, presque tout le département pourrait enregistrer des accumulations allant de 9 à 10 centimètres.

Le ciel normand jeudi 21 novembre au soir. - Météo France

Une accalmie prévue pour le week-end

Le froid et la neige pourraient laisser place à des conditions plus douces dès le week-end. Cependant, les habitants de la Normandie sont invités à rester prudents sur les routes et à préparer leurs équipements d'hiver, surtout dans les zones rurales et les secteurs exposés.