Météo. De la neige attendue en Normandie ?

Va-t-il neiger en Normandie cet hiver ? C'est ce qu'indiquent les prévisions météorologiques. Après de fortes pluies ces derniers jours, un temps froid et hivernal s'installe en Normandie dès le début de semaine prochaine. En Seine-Maritime par exemple, le préfet déclenche à partir de lundi 8 janvier l'alerte de niveau jaune "Temps froid" du plan hivernal.

Ressenti -12°C !

Le mercure va brutalement chuter pour atteindre -4°C dans l'Orne, -3°C dans le Calvados, en Seine-Maritime et dans l'Eure et -1°C dans la Manche. La journée la plus fraîche est prévue pour mercredi, avec -4°C du côté de Caen pour un ressenti -8°C. Dans les terres, le froid sera saisissant puisqu'un ressenti -12°C est attendu dans l'Orne.

Des flocons de neige vont aussi fait leur apparition. De la neige pourrait tomber sur le littoral de la Manche (dans le Cotentin) et sur les collines de l'Orne dès mardi soir prochain. "Ce sera très localisé et en faibles quantités" tient à préciser Christopher Bribet, responsable de la page Facebook Météo Basse-Normandie.

Ce froid glacial est lié à un vent provenant d'Europe centrale, de Nord à Nord-est. Il devrait durer toute la semaine.