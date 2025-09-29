Fécamp. Handicapée, elle publie un livre pour raconter son histoire et son quotidien

Les mots sortent difficilement de la bouche, mais le sourire est sans équivoque. Claudine Martin, âgée de 73 ans, est heureuse de pouvoir partager son histoire. Cette occupante de la résidence Gaston Marest publie un livre, intitulé Ma vie avec mon handicap moteur, avec l'appui de l'association Lire et Faire Lire, de l'artiste Cédébé et du Centre communal d'action sociale (CCAS) de Fécamp.

"Je voulais faire un livre pour que les gens comprennent la situation des personnes handicapées", explique lentement la septuagénaire, originaire du village de Ganzeville. Malgré des difficultés d'élocution et de mobilité, elle a pu coucher sur le papier sa vie, grâce aux bénévoles de l'association. Son enfance, l'école, la difficulté de trouver un emploi adapté à son handicap, le vol subi par une auxiliaire de vie, sa vie à la résidence autonomie Gaston Marest… "Madame Martin avait déjà réalisé un gros travail d'écriture. Nous sommes intervenues pour relire avec elle et remettre en forme le récit", détaille Patricia Lepiller, l'une des bénévoles de Lire et Faire Lire. L'association a pris le relais après qu'une animatrice de la résidence a souligné l'intérêt des écrits de Claudine Martin.

Un message politique sur l'accessibilité

Il aura fallu un an et une dizaine de rencontres pour mettre au point l'ouvrage. "Ce livre sera un outil pour sensibiliser les différents lecteurs que l'on rencontre aux problèmes du handicap, à la différence et aux difficultés de vivre ensemble, parfois", souligne Jacqueline Duchatel, également bénévole au sein de l'association. L'accessibilité est un point soulevé par Claudine Martin. "L'autre jour, je suis allée à la Sécu : impossible d'y entrer !", déplore l'autrice, qui se déplace avec une canne ou parfois en fauteuil roulant électrique.

L'association Lire et Faire Lire et l'équipe du CCAS se réjouissent de cette parution. - Célia Caradec

C'est à l'occasion de la semaine bleue, dédiée aux séniors et coordonnée par le CCAS de Fécamp, que ce livre, édité à 25 exemplaires, sera présenté. Pour Stéphane Levieux, directeur du CCAS, ce type de témoignage est important pour la mémoire du territoire, "mais il y a aussi, derrière, des messages politiques, sociaux, sur l'inclusivité, le vieillissement. Ce n'est pas un coup d'essai et nous avons d'autres projets dans les cartons".

Pratique. Une lecture du livre est programmée mardi 7 octobre, à 14h15, au cinéma Le Grand Large, à l'issue de la projection du documentaire "Les Vieux" de Claus Drexel. 4€. Inscriptions jeudi 2 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h dans le hall de l'espace Henri Dunant (ancien hôpital).