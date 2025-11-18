Le Havre. Découvrir le Volcan par le toucher grâce à des maquettes tactiles

Voilà 10 ans que la scène nationale du Havre travaille sur l'inclusion et l'accessibilité du Volcan et de ses spectacles. Audiodescriptions, visites tactiles, gilets vibrants… Divers outils ont déjà été mis en place. Le dernier en date : des maquettes de l'emblématique théâtre havrais et de ses abords. Le Volcan se découvre ainsi aux personnes aveugles et malvoyantes, dont certaines ont activement participé à leur création.

"Cela permet de découvrir le Volcan sous un autre angle, par la manipulation. Deux maquettes modélisent tout l'espace Niemeyer pour présenter le bâtiment et ses rues adjacentes, sous un volet patrimonial et architectural, et deux autres maquettes, démontables, présentent l'intérieur du Volcan et son fonctionnement", détaille Camille Barnaud, directrice de la scène nationale du Havre. Pour élaborer ces maquettes, l'architecte et plasticien Dorian Guérin a travaillé avec des déficients visuels des associations Louis Delamare et Chiens Guides d'Aveugles. Leurs retours ont été précieux : "Nous avons fait plusieurs tests pour établir la taille des caractères en braille, le contraste des couleurs, les textures des pièces de la maquette…", détaille le concepteur.

Fabriquées par le lycée Jules Siegfried

"Dans une rue classique, la résonance du son vous aide beaucoup. Quand c'est un grand espace comme au Volcan, c'est beaucoup plus complexe de se repérer. Cet outil est vraiment intéressant pour ça", souligne Jimmy Morand, aveugle depuis 15 ans, qui a participé au projet.

La maquette extérieure, en bois, présente aussi les abords et les rues adjacentes grâce notamment à des indications en braille. - Célia Caradec

Les maquettes, fruit de deux ans de travail, ont été modélisées et réalisées par des élèves de Bac Pro CPRP et de BTS MP3D du lycée Jules Siegfried, des formations spécialisées dans l'impression 3D et le fraisage.

Elles seront installées dans le hall du Volcan et, pour l'une d'entre elles, à l'agence d'Harmonie Mutuelle, mécène du théâtre havrais depuis 10 ans sur ces questions d'inclusion. Les maquettes intérieures, qui présentent en différentes couleurs les espaces dédiés au public, aux artistes et à la technique, seront aussi un outil de médiation pour les visites du Volcan, notamment auprès du jeune public.