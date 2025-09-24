En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
Orne. "De nombreuses plaintes déposées" pour une arnaque par SMS

Sécurité. La police nationale de l'Orne avertit les habitants qu'une escroquerie par téléphone est en cours dans le département. De nombreuses plaintes ont été déposées avec parfois des préjudices très importants.

Publié le 24/09/2025 à 15h30 - Par Simon Lebaron
Les forces de l'ordre préviennent que des escrocs essaient d'obtenir vos cartes bancaires via un SMS frauduleux. - Thibault Lecoq

Attention aux SMS frauduleux. La police nationale de l'Orne avertit, dans une publication Facebook ce mercredi 24 septembre, qu'une escroquerie est en cours dans le département. Plusieurs habitants ont reçu sur leur téléphone un message disant provenir d'une banque, "le plus souvent Crédit Agricole ou Crédit Mutuel", écrit la police.

"Un coursier se présente chez vous et récupère votre carte bancaire"

"Un prélèvement d'un montant de 699,99€ va intervenir sur votre compte, si vous n'en êtes pas le débiteur bien vouloir cliquer sur le lien ci-dessous ou contacter le numéro 09…" peut-on lire dans le SMS frauduleux. Le lien et le numéro renvoient vers l'escroc, qui demande alors le numéro à 16 chiffres de la carte bancaire, sa date de validité et son cryptogramme, "au prétexte qu'il va ainsi pouvoir bloquer ce virement", décrit la police, qui détaille l'arnaque : "Si vous coopérez avec cet interlocuteur, vous voyez alors, dans la journée, se présenter à votre domicile, comme cela vous est précisé par cet escroc dans le cadre de votre conversation, un coursier soi-disant dépêché par votre banque, et qui récupère alors en personne votre carte bancaire."

De nombreux retraits et achats effectués

Les forces de l'ordre assurent qu'ensuite, de nombreux retraits et des achats sont effectués, pour des préjudices parfois très importants. Des enquêtes judiciaires sont en cours pour identifier ces escrocs. De nombreuses plaintes ont déjà été déposées.

