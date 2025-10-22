Courseulles-sur-Mer. Une femme de 83 ans meurt dans un incendie d'appartement

Le drame s'est produit vers 17h30, rue de Marine Dunkerque à Courseulles-sur-Mer, mardi 21 octobre 2025. Un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au quatrième étage d'un bâtiment comptant six niveaux. A leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont découvert une femme de 83 ans, décédée dans l'appartement sinistré.

Une autre victime

Lors de l'intervention, 21 pompiers ont été mobilisés. Ils ont procédé à l'évacuation des logements adjacents, et ont aussi pris en charge un homme de 66 ans, ayant inhalé des fumées. Il a été transporté vers le centre hospitalier de Bayeux.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.

• A lire aussi. Fécamp. Un homme de 73 ans, menacé d'expulsion, se donne la mort devant un huissier et des policiers