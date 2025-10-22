En ce moment DISTURBIA RIHANNA
Alençon. "On a déjà des réservations pour 2026" : un mois après son ouverture, le parc Super Kid est victime de son succès

Loisir. Depuis son ouverture le 20 septembre, le parc pour enfants Super Kid attire des centaines de visiteurs, chaque semaine. Installée en face du magasin Super U, à Alençon, la nouvelle aire de jeux séduit petits et grands.

Publié le 22/10/2025 à 07h30 - Par Martin Patry
Dylan Gargiulo et Brian Chemin sont les responsables du parc Super Kid, à Alençon. - Martin Patry

Il fallait auparavant se rendre jusqu'au Mans pour profiter d'une infrastructure plus ou moins similaire. Depuis le 20 septembre, à Alençon, le parc Super Kid accueille les enfants de 1 à 14 ans trois jours par semaine. "C'est un parc en intérieur surtout pensé pour les petits, explique Brian Chemin, co-responsable de Super Kid. On a mis la limite d'âge à 14 ans pour que les fratries puissent s'amuser ensemble mais ce n'est pas vraiment conçu pour un adolescent", sourit-il.

Victime de son succès

Un mois seulement après son ouverture, le parc Super Kid attire la foule. "On est complets depuis deux semaines. Pour les anniversaires, on a déjà des réservations pour le mois de septembre 2026, se réjouit Dylan Gargiulo, co-responsable du parc. On a une jauge maximale de 100 personnes. Parfois, on est obligés de faire patienter les clients à l'extérieur. La queue peut être longue, c'est signe que ça fonctionne", poursuit-il.

Le nom du parc n'a pas été choisi au hasard. A Alençon, Brian Chemin dirige également le supermarché U à côté duquel s'est installée l'aire de jeux. "Le parc est beaucoup plus petit que l'attractivité classique du magasin mais il y a forcément un impact. L'aire de jeux attire les familles, qui représentent la plus grande part de nos clients", témoigne-t-il.

"C'est pratique pour se garer"

Autre avantage pour les visiteurs : le parc et le supermarché partagent le même parking. "C'est pratique pour se garer, il y a un grand espace de stationnement, raconte Camille Cottebrune, mère de famille. Pour le coup, il m'est déjà arrivé de faire les courses au Super U en sortant du parc", conclut-elle.

Le parc Super Kid séduit petits et grands

