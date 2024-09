Politique. Découvrez les trois Normands nommés ministres dans le gouvernement de Michel Barnier

Trois Normands ont été nommés ministres du nouveau gouvernement de Michel Barnier, samedi 21 septembre. Il a été annoncé juste avant 20h.

Dans la nouvelle équipe ministérielle, on retrouve l'Eurois Sébastien Lecornu aux Armées, qui était déjà à ce poste sous Elisabeth Borne puis Gabriel Attal.

Marie-Agnès Poussier-Winsback, députée de Seine-Maritime et ancienne maire de Fécamp, membre du parti Horizons du maire du Havre Edouard Philippe, est nommée ministre déléguée chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation.

Agnès Canayer, sénatrice de Seine-Maritime, également proche d'Edouard Philippe, est nommée ministre déléguée, chargée de la famille et de la petite enfance.