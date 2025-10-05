Seine-Maritime. Patrouille dans les trains : 18 000€ découverts dans un sac à dos

Les gendarmes ont effectué un "service de sécurité des mobilités" sur la ligne de train Le Havre-Rouen mercredi 24 septembre dernier. Ils avaient l'appui de l'équipe cynophile du Havre, et notamment de Ghost, chien de détection.
Ce dernier marque un sac à dos posé sur un siège lors de sa patrouille. A côté, un homme qui attend patiemment de prendre son train. Les militaires procèdent alors à la fouille, et découvrent plusieurs liasses de billets. Le total ? 18 000€.
Lors de la perquisition du domicile de l'homme en question, du cannabis sera découvert. L'homme est alors placé en garde à vue, puis jugé en comparution immédiate pour "blanchiment d'argent et détention de produits stupéfiants." Jugé par le tribunal de Rouen, il est depuis condamné et incarcéré.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.