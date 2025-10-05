Seine-Maritime. Patrouille dans les trains : 18 000€ découverts dans un sac à dos

Les gendarmes ont effectué un "service de sécurité des mobilités" sur la ligne de train Le Havre-Rouen mercredi 24 septembre dernier. Ils avaient l'appui de l'équipe cynophile du Havre, et notamment de Ghost, chien de détection.

Ce dernier marque un sac à dos posé sur un siège lors de sa patrouille. A côté, un homme qui attend patiemment de prendre son train. Les militaires procèdent alors à la fouille, et découvrent plusieurs liasses de billets. Le total ? 18 000€.

Lors de la perquisition du domicile de l'homme en question, du cannabis sera découvert. L'homme est alors placé en garde à vue, puis jugé en comparution immédiate pour "blanchiment d'argent et détention de produits stupéfiants." Jugé par le tribunal de Rouen, il est depuis condamné et incarcéré.