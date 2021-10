Le Grand Mistral fait escale à Cherbourg

La saison des escales bat son plein sur les quais de Cherbourg. Après le passage du Kritina Regina et du Vision of the Seas ce week-end du 22-23 mai, Cherbourg accueille Le Grand Mistral mercredi 16 mai. Une première pour ce paquebot d'une compagnie espagnole qui n'a pas l'habitude de croiser dans les eaux du Nord de l'Europe. La preuve aussi que le trafic des croisières pourrait encore s'intensifier dans la Manche. En provenance de Bilbao, Le Grand Mistral débarque plus de 1600 passagers et ne repartira qu'en fin de journée, direction Zeebrugge.

Bonus AUDIO / L'analyse de Guillaume Hamel, le directeur de l'office de tourisme de Cherbourg.