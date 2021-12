Jade et Lisa : Au bonheur des dames

“En plus de vendre des vêtements exclusivement réservés aux femmes, nous avons voulu faire revivre la galerie et y créer un espace convivial, en ajoutant une table à l’extérieur, où les clients peuvent se reposer et profiter du cadre agréable”, explique le couple de propriétaires. Le magasin propose aussi bien des vêtements de grandes marques tendance (PepeJeans, Le Temps des Cerises, Karl Mark John, Version Sud, Diesel, Kaporal, Kosmika…) que d’autres à des prix moins élevés, ainsi qu’un ensemble d’accessoires de mode (chapeaux, ceintures, chaussures…).

Pour fêter leur installation, les propriétaires organisent un pot d’inauguration le 10 septembre à partir de 19h30 dans la galerie, animé par une chanteuse. Une occasion de profiter du magasin, mais aussi de la petite cour pleine de charme qui appartenait il y a plus de vingt-cinq ans au lycée Gustave Flaubert.



Pratique. “Jade & Lisa”, 8 rue Beauvoisine, Rouen. Tél. 02 32 10 95 40.