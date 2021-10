L'enseigne : rien que pour les petits

Elles mêlent leurs expériences professionnelles dans le secteur du textile et leur passion pour les enfants pour donner naissance à Hug’me. La boutique se démarque par son originalité et sa gamme vestimentaire ludique (kidcases, baby version rock) tournée vers le naturel : matières très souples et coton organique. Ici, c’est l’univers des pitchouns. Du miroir pour les essayages au passage dans l’espace filles où "le port du casque est obligatoire" pour les adultes seulement, tout est à la hauteur de ces p’tits bouts de chou. Sur les murs, on retrouve les visages familiers d’Astérix et Obélix, Batman ou encore Shrek ! "Les enfants sont naturels, craquants, spontanés. On a des bisous, des câlins. Ils nous donnent la banane chaque jour !" s’émerveille Karine. "Nous avons deux personnalités différentes, nous nous complétons et les enfants s’y retrouvent. Notre priorité à toutes les deux, c’est leur bien-être" , ajoute Ulriche. Pratique. 47 rue froide à Caen Tél. 09 50 13 53 27.

