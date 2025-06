Près de Coutances. Un homme de 20 ans dans un état grave après un accident

Un dramatique accident a eu lieu dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 juin rue du 30 juillet 1944 à Tourneville-sur-Mer, non loin de Coutances, à 3h du matin. Selon les pompiers, une voiture s'est retrouvée sur le toit et "une personne a été semi-éjectée" et s'est retrouvée bloquée dans le véhicule. Un homme de 20 ans, dans un état grave, a été transporté de façon médicalisée au CHU de Caen.