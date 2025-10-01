En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Pont de Normandie. Collision entre un utilitaire et un deux-roues : un homme de 21 ans grièvement blessé

Sécurité. Un accident a eu lieu sur le pont de Normandie mardi 30 septembre, dans l'après-midi, de quoi paralyser la circulation.

Publié le 01/10/2025 à 11h30 - Par Lilian Fermin
Pont de Normandie. Collision entre un utilitaire et un deux-roues : un homme de 21 ans grièvement blessé
Un accident est survenu sur le pont de Normandie mardi 30 septembre. - Célia Caradec

La circulation était difficile hier, mardi 30 septembre, sur le pont de Normandie. Pour cause, un accident est survenu à l'entrée de l'ouvrage dans le sens Caen - Le Havre en milieu d'après-midi. Le conducteur d'un utilitaire et celui d'un deux-roues se sont heurtés. 

Transféré en urgence vers l'hôpital

Deux personnes sont impliquées, dont un jeune homme qui a été blessé grièvement, selon les pompiers du Calvados, intervenus sur place. Le pilote de la moto, âgé de 21 ans, a été transféré en urgence vers l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers. 

