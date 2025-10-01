Pont de Normandie. Collision entre un utilitaire et un deux-roues : un homme de 21 ans grièvement blessé

La circulation était difficile hier, mardi 30 septembre, sur le pont de Normandie. Pour cause, un accident est survenu à l'entrée de l'ouvrage dans le sens Caen - Le Havre en milieu d'après-midi. Le conducteur d'un utilitaire et celui d'un deux-roues se sont heurtés.

Transféré en urgence vers l'hôpital

Deux personnes sont impliquées, dont un jeune homme qui a été blessé grièvement, selon les pompiers du Calvados, intervenus sur place. Le pilote de la moto, âgé de 21 ans, a été transféré en urgence vers l'hôpital Jacques Monod de Montivilliers.