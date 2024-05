The Voice. La demi-finale avec le Rouennais Clément Massy diffusée samedi, sur TF1

C'est encore une nouvelle étape franchie pour le Rouennais Clément Massy dans l'aventure The Voice. Samedi 18 mai, il est de retour sur le plateau de TF1, toujours aux côtés de Mika. "C'est un peu particulier cette année parce qu'à défaut d'être en compétition avec tous les autres candidats, on l'est avec ceux qui sont dans notre équipe", un peu comme pour les battles, explique le chanteur rouennais.

"Je suis contre un talent avec lequel je m'entraîne"

"Je suis contre un talent avec lequel je m'entraîne, Gabriel Lobao", livre Clément Massy à propos de cette demi-finale. "Peu importe ce qu'il va se passer, on est là pour qu'en finale, il y ait un porteur de drapeau pour Mika, ajoute-t-il. On s'est promis de toujours faire les meilleures prestations possibles, se faire kiffer sur scène et que ce soit marrant."

"C'est énormément de travail pour la demi-finale parce que ça va très vite", indique le Rouennais. "Il y avait le passage des super cross [samedi 11 mai, ndlr]. Le soir ça se termine, le dimanche il faut qu'on ait sélectionné une chanson et on attaque le lundi avec des sessions de travail", poursuit-il.

Et tout est organisé : "On réfléchit aux tenues, on se coache sur ce qu'on va faire sur scène." En plus de leur propre prestation, les membres de l'équipe de Mika vont aussi devoir en préparer une autre avec la célèbre star d'origine libanaise. "On reprend les sessions de coaching comme en battle", dévoile le candidat rouennais.

