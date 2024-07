Rouen. Concert : Clément Massy, demi-finaliste de The Voice 2024, va se produire au 105 dimanche 14 juillet

Après Quiberville-sur-Mer, c'est à Rouen que Clément Massy, candidat à The Voice cette année, va se produire sur scène. Il se produira au 105 à Rouen ce dimanche 14 juillet. Selon l'établissement, un dress code est de rigueur pour cette soirée qui débutera à 20h : "Tout en blanc pour une ambiance chic et festive."

"Je suis super content"

Il y a environ un mois, "j'ai directement été contacté par le 105. Je suis super content", livre Clément Massy. "Normalement je vais chanter vers 22h, mais comme c'est assez flexible, ça peut changer", poursuit-il. Le Rouennais va notamment se produire sur scène aux côtés d'anciens candidats de The Voice comme Nour, gagnante du concours en 2022 et Montemarco. "On verra si je chante des titres que j'ai faits sur The Voice ou des débuts de compos avant qu'elles soient produites", indique le chanteur normand.

"Il y a une grosse reconnaissance et beaucoup de gratitude"

"Il y a une grosse reconnaissance et beaucoup de gratitude parce que la métropole, la région, me reconnaissent dans un sens", confie Clément Massy. "Il n'y a rien de mieux que de jouer à la maison", ajoute-t-il. Jouer pour le 14 juillet, ce n'est pas anodin. "C'est génial et même d'un point de vue culturel, c'est être placé comme vraiment un artiste local."

Une prochaine date prévue en août

Cet été, Clément se produira aux côtés de Montemarco et d'Abi Bernadoth, le gagnant de The Voice 2020 et Lize de The Voice 2024 au festival de Royan notamment vendredi 9 août prochain. "Ça va être deux heures de shows et ça va être génial. On va pouvoir faire des compos, des reprises et faire participer le public", annonce l'artiste. Prochainement, l'ancien demi-finaliste de The Voice 2024 espère se produire à Paris pour des sessions de piano-bar et bien sûr, il croise aussi les doigts "pour un 106 aussi peut-être un jour", à Rouen, "ce serait fou !", lance-t-il.