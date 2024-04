The Voice. Le Rouennais Clément Massy repêché par Mika pendant les battles

Les battles de l'émission The Voice se disputaient samedi 13 avril avec notamment de Clément Massy. Le Rouennais de 25 ans était opposé au Bruxellois Morpho lors de la 9e battle de la soirée. Les deux candidats ont interprété la chanson Somewhere only we know de Keane.

Clément Massy n'a pas suffisamment convaincu sa coach Zazie, qui a préféré garder son adversaire du soir pour la suite de la compétition.

Le Rouennais y participera tout de même puisqu'il a été repêché par Mika, entraînant l'élimination définitive d'Ambre Ever.