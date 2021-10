Elle a tout juste 17 ans et Mika la compare déjà à Alicia Keys et Ariana Grande. Samedi 18 mars 2017, sur le plateau de The Voice, Lucie, jeune chanteuse originaire de Rouen (Seine-Maritime) a séduit les jurés avec son interprétation de It's a Man's World lors des auditions à l'aveugle.

"Je me sens un peu sur un nuage"

Une chanson que cette hyper sensible a interprétée avec un mélange de douceur et de puissance. Au son de sa voix, les quatre juges se sont retournés. "Je me sens un peu sur un nuage, confie la jeune fille. Je suis très contente de continuer l'aventure, c'est une opportunité géniale!"

Et c'est finalement l'équipe de Florent Pagny qu'elle a choisi d'intégrer. "Sur le moment, c'est avec lui que j'ai eu le feeling, raconte-t-elle. J'étais persuadée d'aller avec un autre en montant sur scène… Mais je pense que s'il croit en moi au bout d'une chanson, c'est que l'on peut faire des choses chouettes ensemble."

Des choeurs de la cathédrale au plateau de TF1

De cette expérience, Lucie espère "tirer le maximum pour ma musique, même si je ne vais pas jusqu'au bout de l'aventure". Ma musique, elle est tombée dedans toute petite. Après avoir chanté dans les choeurs de la cathédrale de Rouen, elle intègre le conservatoire à 6 ans.

Lucie EBLOUIT la scène de The Voice avec "It's a man's man's world" #TheVoicehttps://t.co/WgZkDogZnn — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 19 mars 2017

Très pragmatique, la jeune fille continue cependant ses études de droit pour devenir avocate en droit international à l'ONU. Mais elle rêve toujours d'une carrière de musique et, avec The Voice, compte bien ne pas laisser passer sa chance.

"Sur scène, je me suis dit allez, c'est le moment, donne-toi à fond. Je ne me suis pas retenue, je ne voulais pas regretter d'avoir eu le trac et de ne pas m'être lâchée." Une volonté de fer et un charme à toute épreuve qui devrait porter la jeune chanteuse encore loin dans l'aventure.

A LIRE AUSSI.

Beyoncé contre Adele à la grand-messe musicale des Grammys

La nouvelle saison de The Voice débute le 18 février sur TF1 avec des talents de Normandie

Les 32e Victoires de la musique promettent du suspense