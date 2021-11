Rouen. [Photos] Rencontre avec ces passionnés de jeux télé en Seine-Maritime

Ils étaient une centaine, mardi 19 février 2019, à patienter, avec de l'excitation et parfois du stress, dans une salle d'un hôtel de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). C'est là que l'équipe de casting de l'émission N'oubliez pas les paroles, diffusée sur France 2, avait choisi de poser ses bagages pour la journée. Chacun leur tour, ils ont franchi différentes étapes, dont celle de chanter une chanson a cappella devant les autres candidats. "Ça doit être la quatrième fois que je passe le casting, plaisante Istinen Garrigues, habitant près de Dieppe, j'aime bien ce jeu car il y a de la musique et je suis musicien, c'est quelque chose qui me sort du quotidien."

Se faire plaisir

C'est ce qui a séduit aussi Jarno Thomas quand il a débuté les jeux télé il y a maintenant 13 ans ! "Le principal, c'est de se faire plaisir, je ne cherche pas les gains ou la notoriété", raconte ce formateur au CFA à Mont-Saint-Aignan qui est, malgré tout, parfois reconnu par ses collègues lors de ses passages à la télévision. Depuis qu'il a 17 ans, Jarno Thomas passe les castings de jeux comme Questions pour un champion, Motus ou encore Tout le monde veut prendre sa place. "J'ai toujours une pointe de stress quand je vais sur un plateau télé, mais on se dit au final que tous les candidats sont dans la même galère !" Au-delà de sa participation aux jeux, il est aussi le secrétaire du club Questions pour un champion, installé à Malaunay. Une vingtaine de personnes sont inscrites et participent régulièrement à des tournois basés sur les règles de l'émission télévisée.

Plus d'une centaine de personnes se sont présentées au casting. - Amaury Tremblay

Marie-Agnès Leroy, venue passer le casting de N'oubliez pas les paroles, retient, comme Jarno Thomas, le "côté sympa" de la sélection : "Au début, tout le monde arrive et se regarde puis on se lâche très vite". Tout le monde se prête rapidement au jeu du chant collectif, malgré des profils très varié allant de l'étudiant au cadre, du jeune de 18 ans à la retraitée sexagénaire. "C'est une petite parenthèse dans l'année, si ça peut marcher et qu'il y a de l'argent au bout, c'est encore mieux", poursuit Istinen Garrigues.

Sylvia Cardile (à droite), de Malaunay, participe régulièrement à des jeux comme Harry, sur France 3. - DR

Rouen, terre de casting

Les amateurs de chansons, qui n'ont pas pu se libérer pour ce casting, sont déjà prévenus, l'équipe de N'oubliez pas les paroles devrait revenir dans six mois. "Rouen était une ville où on allait une fois par an, explique Anthony Pinto, le directeur de casting, et on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de champions et de candidats qui ont bien fonctionné." Beaucoup citent ainsi Kévin, originaire de Rouen et qui a empoché la très belle somme de 410 000 € dans l'émission de France 2, devenant ainsi le plus grand champion de l'histoire de N'oubliez pas les paroles.

Le casting de l'émission N'oubliez pas les paroles affiche souvent complet. - Amaury Tremblay

"À chaque fois, on remplit nos castings et on a plus de monde que prévu", ajoute Anthony Pinto au sujet du casting rouennais. "On n'est pas fou et on revient donc plus souvent !" Quant à savoir si des Rouennais seront retenus pour passer dans l'émission musicale, il faudra surveiller sa télévision dans les prochaines semaines.

• Écoutez les avis de quelques participants :