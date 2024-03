Rouen. "Ça s'est fait à la dernière milliseconde !", explique Clément, choisi par Zazie dans The Voice

Clément Massy, Rouennais de 25 ans architecte d'intérieur, va poursuivre The Voice sur TF1 après sa reprise d'Alain Chamfort lors des auditions à l'aveugle, samedi 9 mars.

Zazie vous a choisi, comment se sont passées ces auditions à l'aveugle ?

"Ça s'est fait à la dernière milliseconde ! Quand Zazie s'est retournée, elle a levé les bras en disant 'Je ne peux pas ne pas me retourner !'. J'étais parti avec l'idée que c'était cuit. J'étais passé à la fin des castings et le niveau est particulièrement élevé. Et puis j'ai vu le siège se retourner. Zazie et Mika me parlaient, mais je n'ai que quelques bribes de ce qu'ils ont dit. On est tellement sous adrénaline que c'est un brouillard. Je me revois faire un câlin à Zazie et sortir de scène. Et j'ai réalisé quand j'ai pris mes amis dans mes bras."

Pourquoi le choix de cette chanson d'Alain Chamfort ?

"Ça a été très compliqué pour moi. Ma zone de confort est plutôt dans des chansons en anglais. Et puis sur un coup d'instinct, je me suis dit qu'il fallait que je chante en français. Cette chanson fait partie de mon enfance. Avec mon frère, on la chantait en modifiant les paroles. Et un été, alors qu'on la chantait, on a croisé Alain Chamfort à la réception à Disneyland ! Je me suis dit, je vais faire ça : interpréter un titre que je comprends vraiment, sur le temps qui passe et ce côté enfantin qu'on perd."

Comment s'est faite votre participation à The Voice ?

"Je faisais des vidéos sur TikTok pour me tester. Et des équipes de casting qui sont sur les réseaux m'ont vu. J'ai reçu un message lunaire sur les réseaux d'un casteur qui voulait me parler. Je me suis dit que j'allais y aller et tout envoyer. Tout s'est bien passé ensuite, étape par étape, jusqu'au plateau."