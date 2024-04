Rouen. "La cross-battle, je la vois comme un come-back" : Clément Massy de retour sur le plateau de The Voice

"La position d'outsider, c'est la position que je préfère", déclare d'emblée le chanteur en évoquant son prochain rendez-vous sur le plateau de The Voice, samedi 27 avril. En effet, le Rouennais n'est pas encore perçu comme le favori de cette édition 2024 après un repêchage inattendu à l'occasion des battles, samedi 20 avril. Parti au côté de la "team Zazie", c'est bien le chanteur Mika qui a été séduit par le Normand et qui lui a donné une seconde chance en l'intégrant à son équipe. "La cross-battle, je la vois comme un come-back", déclare le chanteur. "On nous donne une chance et à un moment il faut montrer qu'on a envie, je me le dois."

Le chanteur préfère rester secret sur la chanson qu'il interprétera pour garder la surprise, mais a déjà l'intention de marquer les esprits. "Jusqu'ici on m'a donné ma chance, si je ne la prends pas c'est que Mika commet une erreur. La gratitude qu'on reçoit dans ces moments-là, elle est énorme et c'est un vrai moteur", avoue Clément Massy.

Le Normand va donc devoir tout donner pour cette cross-battle afin de pouvoir continuer l'aventure. Et pour cela il faudra à nouveau se démarquer face à une concurrence particulièrement rude cette année. Il faut dire qu'avec près de 60 000 candidatures à la sélection initiale, les talents n'ont pas manqué et cela, Clément Massy l'a bien senti. "Moi, j'ai grandi avec The Voice, mais je n'étais pas assez mûr jusqu'ici pour y participer, et là j'ai l'impression que les gens de ma génération ils arrivent tous un peu comme une vague sur ces scènes-là parce que c'est le moment aussi pour eux."

The Voice, c'est à suivre sur TF1, samedi 27 avril, à partir de 21h10.