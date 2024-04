Rouen. The Voice : Clément Massy se qualifie et fait partie des 16 derniers candidats !

Décidément, on ne l'arrête plus. Clément Massy, de Rouen, vient de passer un nouveau palier dans The Voice. Le Normand s'est qualifié, samedi 27 avril, pour les Super Cross Battles, prochaine étape de l'émission de TF1, grâce à une interprétation de haute volée sous l'œil et l'oreille attentive de son nouveau coach Mika. Il élimine ainsi son rival Noah Gaillard et poursuit l'aventure parmi les 16 derniers candidats de l'émission. Pour ce moment décisif, le chanteur avait fait le choix du célèbre titre de London Grammar, Wasting My Young Years. Un titre qui, il y a 10 ans déjà, sur la même scène de The Voice, avait été interprété par d'autres élèves et avait conquis le même coach, Mika.

"J'ai eu beaucoup de tristesse pour Noah"

Hasard du calendrier ou choix éclairé, ce même titre avait été interprété il y a 10 ans sur la même scène de The Voice et devant le même juge, Mika, déjà conquis par l'interprétation de ses élèves. "Il avait été fait en battle dans l'équipe de Mika et ce qui a fait que le lendemain ce titre-là avait explosé, je crois qu'on était passé de 14 000 vues à quelque 10 millions le lendemain de l'émission", se souvient Clément.

Le chanteur est évidemment comblé mais aussi un peu triste pour ses "compagnons de chant" qu'il laisse derrière lui. "Au moment où je quitte la scène, je suis en paix", décrit Clément Massy. "J'ai eu beaucoup de tristesse forcément pour Noah mais pour moi si l'aventure s'était arrêtée là, ça n'aurait pas été grave, parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire", conclu-t-il.