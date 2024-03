The Voice. Qui est Clément, le Rouennais qui va passer aux auditions à l'aveugle ?

Les fauteuils de The Voice vont-ils se retourner pour Clément Massy, samedi 9 mars ?

L'amour de la musique a débuté très tôt pour le Rouennais, âgé de 25 ans. "J'ai commencé au jardin musical de l'école publique de musique à Rouen avec le piano quand j'avais 5 ans", raconte posément le jeune homme, rêveur. Au début, il s'agissait de faire comme son grand frère.

"Si je passe trop de temps sans faire de musique, je ne suis pas bien"

Puis il a découvert la guitare à l'adolescence et s'est rendu compte qu'il pouvait chanter. "C'est devenu une passion, tous les jours ! Si je passe trop de temps sans faire de musique, je ne suis pas bien, je tremble", raconte le musicien, architecte d'intérieur au quotidien. Son style de prédilection, le rock indépendant anglo-saxon ou le pop rock, mais Clément a plus d'une corde à son arc. "J'ai repris les classiques de mes parents et on redécouvre des musiques que l'on n'entend pas assez, comme Alain Chamfort, ou Véronique Sanson, qui reprennent du terrain dans ma personnalité créative."

C'est d'ailleurs avec une chanson d'Alain Chamfort que Clément va aller tenter sa chance face au jury de The Voice, samedi 9 mars sur TF1, à partir de 21h10, lors de la célèbre épreuve des auditions à l'aveugle. Il a choisi Le Temps qui court. "Ce titre fait partie de mon enfance, il me parle vraiment, je me suis dit que j'allais défendre quelque chose que je comprends en tant qu'artiste", explique le Rouennais.

Sa participation à The Voice s'est faite presque par hasard. Clément postait sur TikTok des vidéos de lui en train de chanter. Les équipes du casting de l'émission l'ont repéré. "J'ai reçu un message lunaire où on me demandait si l'émission pouvait m'intéresser", explique-t-il. Plusieurs phases de casting ont suivi avant de pouvoir arriver jusqu'à la première émission des auditions à l'aveugle.

Face à lui, Clément aura Zazie, Vianney, Mika et Big Flo et Oli. Saura-t-il les convaincre ?

