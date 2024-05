The Voice. Les règles changent pour la demi-finale !

L'émission The Voice est actuellement diffusée le samedi soir sur TF1. Retrouvez le Normand Clément Massy samedi 4 mai.

La demi-finale de The Voice a déjà été tournée. Quelques personnes savent donc quels candidats seront en finale. Mais si ce ne sont pas les téléspectateurs qui ont choisi les finalistes, qui est-ce ?

C'est une nouvelle règle cette année : ce sont les personnes du public qui ont voté et… un nouveau jury ! Ce dernier est composé de quatre anciens candidats de l'émission qui sont venus évaluer les chanteurs de cette saison 13.

Jérémy Frérot, candidat de la saison 3 dans le duo Fréro Delavega, Anne Sila, finaliste de la saison 4 et gagnante de The Voice All-Stars, Abi Bernadoth, vainqueur de la saison 9 et Aurélien Vivos, qui a gagné The Voice l'an dernier, voteront à hauteur de 20% des suffrages. Ainsi, 80% des voix seront effectivement attribuées par le public, et 20% par le jury temporaire à hauteur de 5% par personne.

Par ce biais, quatre candidats, à raison d'un par coach, accéderont donc à la finale, rejoints par le favori de Camille Lellouche. Elle dirige The Voice Comeback et le ou la meilleur(e) de la compétition parallèle accédera directement à la finale !

La finale sera diffusée en direct, samedi 25 mai. Tendance Ouest vous offre vos places pour y assister !