Cotentin. Passionné depuis 20 ans, il ouvre une école de surf mobile

Samedi 5 avril, une nouvelle école de surf a ouvert sur le parking de la devise à Vauville dans le Cotentin. A la tête de ce projet, Loris Delande, un passionné de surf depuis plus de 20 ans.

Quelle est la particularité de cette école ?

"Comme le site de Vauville est classé, on ne peut pas y construire de bâtiments. Sans une structure en dur, nous avons choisi de créer une école mobile. Les planches, les combinaisons et les accessoires sont embarqués dans un camion, j'arrive le matin et je repars le soir. Cela me permettra aussi d'adapter les horaires. Les jours calmes ou de mauvais temps, je ne viendrai pas forcément. Au contraire, quand il fait beau et qu'il y a beaucoup de vagues, je reste pendant toute la journée."

Le Cotentin, c'est un bon spot pour le surf ?

"J'ai commencé ici il y a 20 ans, puis je suis parti quelques années dans le Sud-Ouest avant de revenir dans La Hague. L'avantage de la Manche c'est qu'elle a de grandes plages plates avec de grandes étendues de sable. Même quand il y a du monde, on peut trouver un endroit un peu à l'écart pour surfer tranquillement. Et contrairement au sud de la France, ici, les vagues sont plus douces et plus calmes, même si ça reste assez sportif, le surf y est plus accessible."

Loris Delande a ouvert une école de surf mobile à Vauville dans le Cotentin

Quelles prestations proposerez-vous ?

"On a plusieurs formules, aussi bien des cours d'initiation que des stages d'une semaine avec trois à cinq séances. Il y a aussi des cours particuliers qui sont ouverts à tous dès six ans, et si les gens sont déjà à l'aise dans les vagues, ils peuvent simplement louer une planche et une combinaison."

Pratique. La Vauville Surf School est habituellement placée sur le parking de la Devise à Vauville. Contact : vauvillesurfschool@gmail.com ou 06 74 41 67 21. Pour les tarifs, compter 25 à 200€ en fonction des prestations.