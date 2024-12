Place du commerce. Des savons et des donuts : du nouveau à Rouen et à Sotteville-lès-Rouen

Ce commerce a quitté le centre commercial des Docks 76 pour le centre-ville.Il est ouvert du mardi au samedi en continu, de 10h à 19h, au 9 rue Ganterie.

Pour ceux qui connaissaient la boutique, pas de changement au niveau des produits. "Des savons de Marseille authentiques, des cosmétiques au lait d'ânesse et des bougies gourmandes" sont toujours en rayon, relate Emilie Le Goff, la gérante. On peut aussi venir avec un contenant et le remplir de savon liquide.