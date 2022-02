Rouen. Le message de Noël de Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen

Les fêtes de la fin d'année 2017 approchent et, à cette occasion, Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen (Seine-Maritime), adresse son traditionnel message de Noël :

"Noël est magique. Chaque année, villes et villages, familles et société, tous se parent de lumières. Et cela fait du bien, pas seulement aux marchands de rêve ou de cadeaux. Disons-le, cela fait du bien à chacun : les grands pensent aux petits, les riches aux pauvres, les familles aux isolés. Accueillons Noël et sa joie !

D'où vient la magie de Noël ? Une naissance pas tout à fait comme une autre, il y a 2 000 ans en Palestine ? Le drame d'une Maman obligée d'accoucher dans une salle commune ? L'avènement d'un Messie dérangeant les princes ? Cherchons Noël et sa vérité !"

La magie de Noël

"La magie de Noël est son mystère. Et le mystère de Noël, c'est le divin et l'humain qui se rejoignent dans le visage d'un enfant. Oui, dans l'enfant de la crèche une lumière apparaît, pas comme les autres. Hérode devient sombre et Marie resplendit. Choisissons le mystère de Noël, sa joie et sa vérité !

Qui est cet enfant ? Il s'appelle Jésus. Cherchez-le ! Cherchez sa présence au fond de votre âme ! Savez-vous que vous lui ressemblez ? Savez-vous que votre voisin lui ressemble ? Comme des frères et sœurs se ressemblent. Le fils de Marie vient dire au creux de notre oreille, au creux de notre monde, que son Père des cieux est Notre Père. Depuis les chrétiens répètent avec une joie immense : Jésus, le fils de Dieu, le fils de Marie est "le premier né d'une multitude frères" (saint Paul aux Romains 8, 29).

Fêtons Noël, la nativité du frère aîné, en devenant un peu plus frères et sœurs, un peu plus humain et divin ! Joyeux Noël et déjà bonne année à la multitude de mes frères et sœurs."

• Écoutez le message de Monseigneur Lebrun :



